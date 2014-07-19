Перенос двух сайтов на цмс битрикс старт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок154 просмотра

Добрый день.

Нужно перенести 2 сайта, первый каталог товаров, второй простой php сайт

PHP
11 лет назад
ekaluans
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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