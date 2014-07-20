Joomla + ChronoForms

Стоит задача:

1. Есть Блог категории реализованный стандартными возможностями Joomla.

2. У каждой статьи (ещё на странице блога) есть кнопка Заказать.

3. После нажатия открывается форма ChronoForms на новой странице.

4. Нужно что бы после оправки данных через форму в приходящем письме администратору к данным формы автоматически добавлялось название статьи, кнопку которой нажали для перехода...

Жду разумных предложений