Сверстать и настроить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен21 заявка293 просмотра

Необходимо сверстать и настроить сайт под CMS Joomla. К заданию приложены макеты главной страницы и 4-х внутренних для верстки.

Жду от Вас предложений по срокам и цене.

Joomla
11 лет назад
barinoff76
Олег 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

SleepingForest
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$60
2 дня
Очень адекватный и ответственный исполнитель. Сделал проект быстро и качественно и учел все нюансы задания. Рекомендую всем как профессионала в своем деле.
Сотрудничеством очень доволен. Только положительные впечатления.

Заявки фрилансеров

SleepingForest
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад