Front-End разработка

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ:

» HTML4/HTML5 + CSS3

» Фиксированная / Резиновая верстка

» Адаптивная верстка

» TwitterBootstrap

» SEO верстка

» Соблюдение стандартов W3C

» Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 9+, iOS, Android)

» Комментирование

» Чистый и читабельный код

» Подключение и использование нестандартных шрифтов

» Joomla 1.5 / 2.5 / 3.0+

» Wordpress

» JavaScript

» JQuery

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

9:00 - 21:00 МСК

ОПЛАТА:

» WebMoney (WMZ, WMR, WMU)

» Яндекс Деньги

» Contact

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не берусь за проект если не уверен в сроках или функционале! Если взялся - сделаю в указанный срок, в большинстве случаев раньше.

[offtopic]Добавление в Skype после предварительного общения в сервисе.[/offtopic]