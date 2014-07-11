Сергей Кузнецов SleepingForestSleepingForest
ЗНАНИЯ И НАВЫКИ:
» HTML4/HTML5 + CSS3
» Фиксированная / Резиновая верстка
» Адаптивная верстка
» TwitterBootstrap
» SEO верстка
» Соблюдение стандартов W3C
» Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 9+, iOS, Android)
» Комментирование
» Чистый и читабельный код
» Подключение и использование нестандартных шрифтов
» Joomla 1.5 / 2.5 / 3.0+
» Wordpress
» JavaScript
» JQuery
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
9:00 - 21:00 МСК
ОПЛАТА:
» WebMoney (WMZ, WMR, WMU)
» Яндекс Деньги
» Contact
ПРИМЕЧАНИЕ:
Не берусь за проект если не уверен в сроках или функционале! Если взялся - сделаю в указанный срок, в большинстве случаев раньше.
[offtopic]Добавление в Skype после предварительного общения в сервисе.[/offtopic]
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