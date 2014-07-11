SleepingForest

Сергей Кузнецов SleepingForest

 
35 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Front-End разработка

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ:

 

     » HTML4/HTML5 + CSS3

     » Фиксированная / Резиновая верстка

     » Адаптивная верстка

     » TwitterBootstrap

     » SEO верстка

     » Соблюдение стандартов W3C

     » Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 9+, iOS, Android)

     » Комментирование

     » Чистый и читабельный код

     » Подключение и использование нестандартных шрифтов

     » Joomla 1.5 / 2.5 / 3.0+ 

     » Wordpress

     » JavaScript

     » JQuery

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

     9:00 - 21:00 МСК

ОПЛАТА:

     » WebMoney (WMZ, WMR, WMU)

     » Яндекс Деньги

     » Contact

ПРИМЕЧАНИЕ:

     Не берусь за проект если не уверен в сроках или функционале!  Если взялся - сделаю в указанный срок, в большинстве случаев раньше.

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JavascriptWordPressAndroidHTMLiOSJoomlajQuery
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Отзывы заказчиков
developout
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$53
10 баллов
9 лет назад
Сверстать сайт из PSD
Работал с Сергеем. Четкое соблюдение сроков и пунктов ТЗ. Рекомендую.
Спасибо за работу. Все отлично. Надеюсь на дальнее сотрудничество.
Ответный отзыв
OldSkorpin
Илья 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$53
10 баллов
9 лет назад
Сверстать и натянуть на joomla или wordpress
Работа выполнена хорошо. Впечатление только хорошее. Возникли некоторые проблемы с заказчиком, из за них оплата затянулась, но Сергей отнесся с пониманием, за это отдельное спасибо.
Приятные впечатления от сотрудничества. Отличный заказчик.
Ответный отзыв
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Верстка и установка дизайна на Wordpress.
Сергей, отличный специалист и ответственный человек. Рекомендую.
Сотрудничеством доволен, спасибо.
Ответный отзыв
barinoff76
Олег 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Сверстать и настроить сайт
Очень адекватный и ответственный исполнитель. Сделал проект быстро и качественно и учел все нюансы задания. Рекомендую всем как профессионала в своем деле.
Сотрудничеством очень доволен. Только положительные впечатления.
Ответный отзыв
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Верстка и настройка шаблона для WP
Очень доволен работой Сергея. Все сделал в срок и качественно. Все время на связи. Понимает задание с первого раза. Рекомендую. С уважением, Иван Я.
Рекомендую, как заказчика. Четкое ТЗ и своевременная оплата, постоянно на связи . Приятно было работать.
Ответный отзыв
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