Доброе время суток!!Ищу специалиста CMS (DLE) в настройке шаблона . Нужно сделать следующее: меню, вывод категорий, популярное и т.п. Пример сайта предоставлю.Жду ваших откоиков.
Создание нового сайта
Необходимо разработать сайт на Modx evo.
Имеется готовый дизайн 10 страниц сайта.
Имеется готовая html(адаптивная) верстка.
Имеется старый сайт, который сейчас работает.
Необходимо разработать новый сайт и перенести имеющийся контент.
Адрес сайта, верстку и дизайн предоставляю по запросу (не финальную версию, финальная версия будет предоставлена выбранному исполнителю).
Срок реализации проекта 7-дней + 3-дня на внесение правок. Итого 10 дней.
Сумма 300 у.е.
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