Создание нового сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт18 заявок353 просмотра

Необходимо разработать сайт на Modx evo.

Имеется готовый дизайн 10 страниц сайта.

Имеется готовая html(адаптивная) верстка.

Имеется старый сайт, который сейчас работает.

Необходимо разработать новый сайт и перенести имеющийся контент.

Адрес сайта, верстку и дизайн предоставляю по запросу (не финальную версию, финальная версия будет предоставлена выбранному исполнителю).

Срок реализации проекта 7-дней + 3-дня на внесение правок. Итого 10 дней.

Сумма 300 у.е.

HTMLMODX
11 лет назад
web_23
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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