Доброе время суток!!Ищу специалиста CMS (DLE) в настройке шаблона . Нужно сделать следующее: меню, вывод категорий, популярное и т.п. Пример сайта предоставлю.Жду ваших откоиков.
Нужно доработать магазин на OpenCart
Нужен программист с большим опытом работы с cms OpenCart.
Основные задания:
1. До настроить корзину под заказчика
2. Настроить регистрацию на сайте
3. Включить работу бонусов на сайте
4. Настройка личного кабинета
Желание знать что такое ТехДок и опыт работы с ним
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