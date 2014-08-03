pretorrian

Так же готовы взять начинающих дизайнеров и обучить их если у дизайнера есть чувство вкуса и желание учиться! Основные требования: • Экспертное использование графических редакторов (Adobe Photoshop и Adobe Illustrator / Corel Draw) • Опыт разработки дизайна сайтов не менее ...