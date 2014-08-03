pretorrian

Нужен программист с большим опытом работы с cms OpenCart. Основные задания: 1. До настроить корзину под заказчика 2. Настроить регистрацию на сайте 3. Включить работу бонусов на сайте 4. Настройка личного кабинета Желание знать что такое ТехДок и опыт работы ...
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Основные требования: • Опыт в веб-разработке от 2 лет; • Отличное знание PHP и MySQL (написание любой сложности программ); • Знания JavaScript (+ работа с библиотекой jQuery) написание скриптов для сайтов; • HTML / HTML5, СSS/CSS3; • Знание таких CMS ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Так же готовы взять начинающих дизайнеров и обучить их если у дизайнера есть чувство вкуса и желание учиться! Основные требования: • Экспертное использование графических редакторов (Adobe Photoshop и Adobe Illustrator / Corel Draw) • Опыт разработки дизайна сайтов не менее ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт9 лет назад