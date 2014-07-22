Вывод подразделов на странице (MODX REVO)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки232 просмотра

Сделать вывод дочерних ресурсов для родительского раздела. Сайт http://www.evrotourtver.ru/

MODX
11 лет назад
Vixen84
Максим 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sulik78
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$10
1 день
Александр отличный специалист, работу сделал быстро и качественно. Буду обращаться еще. Рекомендую.
Максим конкретно поставил задачу, моментально произвел оплату. Был рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

sulik78
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад