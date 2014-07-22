Есть сайт на Drupal (6.12), у него серьезные проблемы с картинками в записях. 1. Все старые картинки не выводятся. 2. Новые картинки не добавляются. У него ранее ...
Доработать сайт
Необходимо сделать систему управления сайтом http://izoblagochinie.ru/ и изменить дизайн.
Срок выполнения и оплата обсуждаются.
Обязательно смотрите приложения
https://drive.google.com/folderview?id=0BwgB8rV6vwONQW1zNnNFZUhXN0U&usp=sharing
Заявки фрилансеров
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