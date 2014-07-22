Доработать сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт18 заявок344 просмотра

Необходимо сделать систему управления сайтом http://izoblagochinie.ru/ и изменить дизайн.

Срок выполнения и оплата обсуждаются.

Обязательно смотрите приложения

https://drive.google.com/folderview?id=0BwgB8rV6vwONQW1zNnNFZUhXN0U&usp=sharing

11 лет назад
blagochinny
Ирина 
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров