Проблема с сайтом на Drupal

Есть сайт на Drupal (6.12), у него серьезные проблемы с картинками в записях.

1. Все старые картинки не выводятся.

2. Новые картинки не добавляются.

У него ранее была проблема с дефолтным модулем картинок (сервер жестко зависал из-за него) и его отключили. Пытались чинить - не получилось.

Требуется человек с хорошими знаниями в друпалах этой ветки.