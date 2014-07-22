Программирование магазина на Drupal или Опенкарт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок171 просмотр

Нужно сверстать и запрограммировать магазин на Drupal или Опенкарт

Дизайн и ТЗ приложил к проекту.

Указывайте бюджет и сроки желательно отдельно за верстку и программирование!

DrupalOpencart
11 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров