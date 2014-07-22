Необходимо сделать систему управления сайтом http://izoblagochinie.ru/ и изменить дизайн. Срок выполнения и оплата обсуждаются. Обязательно смотрите приложения https://drive.google.com/folderview?id=0BwgB8rV6vwONQW1zNnNFZUhXN0U&usp=sharing
Программирование магазина на Drupal или Опенкарт
Нужно сверстать и запрограммировать магазин на Drupal или Опенкарт
Дизайн и ТЗ приложил к проекту.
Указывайте бюджет и сроки желательно отдельно за верстку и программирование!
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