Необходимо сделать систему управления сайтом http://izoblagochinie.ru/ и изменить дизайн. Срок выполнения и оплата обсуждаются. Обязательно смотрите приложения https://drive.google.com/folderview?id=0BwgB8rV6vwONQW1zNnNFZUhXN0U&usp=sharing
Сделать сайт рейтинг
Необходимо доработать скрип tsite или сделать CMS с нуля (сделать памм счета) (Рейтинг) натянуть шаблон , чтобы функционально он выглядел так http://www.mydigitrade.ru/traders есть нюансы с погрузкой в базу данных с аккаунта пользователя. если договоримся отпишусь в ТЗ. -- интересует цена примерно, время, и и форма сотрудничества.
лежит insaider.com
админка http://insaider.com/adm/ log.admin pass. areals
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