Сделать сайт рейтинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка194 просмотра

Необходимо доработать скрип tsite или сделать CMS с нуля (сделать памм счета) (Рейтинг) натянуть шаблон , чтобы функционально он выглядел так http://www.mydigitrade.ru/traders есть нюансы с погрузкой в базу данных с аккаунта пользователя. если договоримся отпишусь в ТЗ. -- интересует цена примерно, время, и и форма сотрудничества.

лежит insaider.com

админка http://insaider.com/adm/ log.admin pass. areals

11 лет назад
areals
Вадим 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров