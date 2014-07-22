Сделать сайт рейтинг

Необходимо доработать скрип tsite или сделать CMS с нуля (сделать памм счета) (Рейтинг) натянуть шаблон , чтобы функционально он выглядел так http://www.mydigitrade.ru/traders есть нюансы с погрузкой в базу данных с аккаунта пользователя. если договоримся отпишусь в ТЗ. -- интересует цена примерно, время, и и форма сотрудничества.

лежит insaider.com

админка http://insaider.com/adm/ log.admin pass. areals