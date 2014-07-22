Wordpress, плагин для поискового фильтра

Необходимо написать плагин поискового фильтра под wordpress.

На сайте публикуется материалы технического характера (статьи, книги). Каждая публикация имеет набор тегов.

Так как встроенный поисковый механизм в wordpress весьма ограниченный, необходимо написать плагин для поискового фильтра.

фильтр должен содержать несколько категорий отбора:

1. дата публикации (период)

2. Рубрика

3. Набор тегов (настраиваемый)

фильтр должен быть настраиваемый с админпанели. Администратор имеет возможность менять расположение на странице и количество критериев отбора по тегам и задавать набор тегов для каждого критерия.

п.с. Для примера можно взять сайт hotline.ua, при выборе категории товара клиент может отобрать существующий товар по набору фильтров (процессор, память, диапазон цены, и тд.)