Wordpress, плагин для поискового фильтра

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Закрыт3 заявки141 просмотр

Необходимо написать плагин поискового фильтра под wordpress.

На сайте публикуется материалы технического характера (статьи, книги). Каждая публикация имеет набор тегов.

Так как встроенный поисковый механизм в wordpress весьма ограниченный, необходимо написать плагин для поискового фильтра.

фильтр должен содержать несколько категорий отбора:

1. дата публикации (период)

2. Рубрика

3. Набор тегов (настраиваемый)

фильтр должен быть настраиваемый с админпанели. Администратор имеет возможность менять расположение на странице и количество критериев отбора по тегам и задавать набор тегов для каждого критерия.

п.с. Для примера можно взять сайт hotline.ua, при выборе категории товара клиент может отобрать существующий товар по набору фильтров (процессор, память, диапазон цены, и тд.)

WordPress
11 лет назад
kostya_sss
Костя 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Ent-ch
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$100
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Ent-ch
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад