Простой сайт. Вёрстка + CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок236 просмотров

Публикую проект повторно.

Сделать вёрстку с указанными изменениями и поставить на CMS.

Практически полная копия исходного Standa.lt

Не указанные элементы и функционал делать не нужно.

Поиск сохраняется, и только по сайту.

Дополнительные вопросы по объёму работы — согласуем.

По сути: 4 шаблона страниц (сделать основной шаблон + 3 с небольшими изменениями).

Без контента. В моём представлении это работа на 3–5 дней.

Внимание!!! Это не интернет-магазин, так как нет соответствующей функциональной составляющей.

Интересует стоимость, сроки выполнения и CMS.

В последующем потребуется доработка функциональной части сайта. Разумеется за отдельные деньги.

11 лет назад
AlexGRE
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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