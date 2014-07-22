Необходимо сделать систему управления сайтом http://izoblagochinie.ru/ и изменить дизайн. Срок выполнения и оплата обсуждаются. Обязательно смотрите приложения https://drive.google.com/folderview?id=0BwgB8rV6vwONQW1zNnNFZUhXN0U&usp=sharing
Простой сайт. Вёрстка + CMS
Публикую проект повторно.
Сделать вёрстку с указанными изменениями и поставить на CMS.
Практически полная копия исходного Standa.lt
Не указанные элементы и функционал делать не нужно.
Поиск сохраняется, и только по сайту.
Дополнительные вопросы по объёму работы — согласуем.
По сути: 4 шаблона страниц (сделать основной шаблон + 3 с небольшими изменениями).
Без контента. В моём представлении это работа на 3–5 дней.
Внимание!!! Это не интернет-магазин, так как нет соответствующей функциональной составляющей.
Интересует стоимость, сроки выполнения и CMS.
В последующем потребуется доработка функциональной части сайта. Разумеется за отдельные деньги.
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