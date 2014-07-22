Простой сайт. Вёрстка + CMS

Публикую проект повторно.

Сделать вёрстку с указанными изменениями и поставить на CMS.

Практически полная копия исходного Standa.lt

Не указанные элементы и функционал делать не нужно.

Поиск сохраняется, и только по сайту.

Дополнительные вопросы по объёму работы — согласуем.

По сути: 4 шаблона страниц (сделать основной шаблон + 3 с небольшими изменениями).

Без контента. В моём представлении это работа на 3–5 дней.

Внимание!!! Это не интернет-магазин, так как нет соответствующей функциональной составляющей.

Интересует стоимость, сроки выполнения и CMS.

В последующем потребуется доработка функциональной части сайта. Разумеется за отдельные деньги.