Доработать меню в WordPress

Имеется сайт на WordPress с jQuery accordion меню. Появилась необходимость переработать систему навигации по сайту, чтобы в итоге вышло что-то вроде http://docs.bowery.io/, то есть чтобы менюшка отображала текущий раздел, который находится в фокусе.

Детальное ТЗ, тестовый сайт на поиграться и вопросы - в личку. Также предлагайте бюджет этого дела. По WP все покажу, что кастомизировалось и так далее. Оплата - Webmoney.