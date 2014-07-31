Доработать меню в WordPress

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Завершен3 заявки172 просмотра

Имеется сайт на WordPress с jQuery accordion меню. Появилась необходимость переработать систему навигации по сайту, чтобы в итоге вышло что-то вроде http://docs.bowery.io/, то есть чтобы менюшка отображала текущий раздел, который находится в фокусе.

Детальное ТЗ, тестовый сайт на поиграться и вопросы - в личку. Также предлагайте бюджет этого дела. По WP все покажу, что кастомизировалось и так далее. Оплата - Webmoney.

jQueryWordPress
11 лет назад
karlsson
Евгений 
42 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ent-ch
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$40
2 дня
Только положительные впечатления. С задачей справился, даже более. На все замечания и пожелания реагировал, как и подобает профессионалу. Обязательно будем сотрудичать еще.
Отличная постановка задачи, немедленное тестирование и приятная коммуникация. Обязательно продолжу сотрудничество.

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Ent-ch
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад