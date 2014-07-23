Ряд изменений в джумлу 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок154 просмотра

Необходимо в течение дня 23.07.2014 произвести ряд изменений на сайте (джумла 1.5).

Задачи:

Сделать в разделе "РЕКОМЕНДУЕМ" ссылкой область картинки-анонса товара и прилегающую область.

Добавить на страницу Контакты карту.

Добавить в шапку кое-какой текст + подходящий значок (из сети).

и еще 2-3 подобного уровня.

Joomla
11 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
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