Кастомизация WordPress, плагин

Необходимо на базе WordPress создать небольшой сайт-визитку.

Нужен человек, который поможет мне разобраться как это сделать, так как с WordPress я никогда раньше не работал.

У кандидата должен быть стабильный/хороший интернет, так как нужно будет общаться голосом по скайпу и шарить экран.

Занятость - предварительно час-два в течении дня. Время (утро/день/вечер) согласовуется индивидуально. Почасовая оплата.

В заявке укажите свой rate ($/hr)

Спасибо