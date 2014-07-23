Каждая нода представляет из себя заголовок, N-ое количество картинок одного размера, текст и вставленный ролик. На главной странице выводится по умолчанию анонсы - Заголовок+текст+все картинки. При раскрытии ноды - Заголовок+текст+все картинки+собственно видео с фильмом. ...
Кастомизация WordPress, плагин
Необходимо на базе WordPress создать небольшой сайт-визитку.
Нужен человек, который поможет мне разобраться как это сделать, так как с WordPress я никогда раньше не работал.
У кандидата должен быть стабильный/хороший интернет, так как нужно будет общаться голосом по скайпу и шарить экран.
Занятость - предварительно час-два в течении дня. Время (утро/день/вечер) согласовуется индивидуально. Почасовая оплата.
В заявке укажите свой rate ($/hr)
Спасибо
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