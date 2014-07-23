Настроить views на Друпале

Каждая нода представляет из себя заголовок, N-ое количество картинок одного размера, текст и вставленный ролик. На главной странице выводится по умолчанию анонсы - Заголовок+текст+все картинки. При раскрытии ноды - Заголовок+текст+все картинки+собственно видео с фильмом.

Картинки вставлены обычным html-кодом. Для каждой ноды - своя уникальная папка с картинками

Нужно при помощи Views (либо php-скриптом) настроить:

Вывод анонса - Заголовок+Одна картинка (! но при наведении на картинку - перелистываются остальные из этой же ноды).

При раскрытии ноды - Заголовок+видео из ноды.

Нужен исполнитель со знанием именно друпала, а не иной CMS.