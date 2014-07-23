Требуется специалист для настройки сайта на Python

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок157 просмотров

Сайт работающий на Python был перенесен с одного сервера на другой.

После этого перестал работать.

Выдает следующую ошибку: 500 Internal Server Error

Требуется человек который сможет разобраться в чем проблема и установить нужные скрипты на сервер (если есть такая необходимость).

Python
11 лет назад
urbanwar
55 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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