Сайт на WP. Шаблонный, шаблон Spacious Pro

Хотим купить тему http://demo.themegrill.com/spacious-pro/ и на ней сделать сайт.

Проблема в том что производитель не дает Quick инсталл (бд с данными аналогичное примеру) с темой.

Нужно поставить тему и по заданию сделать меню и расположение виджетов как на сайте. + Сделать страницы которые будут открываться по ссылкам в меню + сделать мелкие коррекции в шаблоне, например где то показывать автора и публикацию (раздел блога на сайте) а где то нет.