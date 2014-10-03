Сайт на WP. Шаблонный, шаблон Spacious Pro

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Завершен3 заявки210 просмотров

Хотим купить тему http://demo.themegrill.com/spacious-pro/ и на ней сделать сайт.

Проблема в том что производитель не дает Quick инсталл (бд с данными аналогичное примеру) с темой.

Нужно поставить тему и по заданию сделать меню и расположение виджетов как на сайте. + Сделать страницы которые будут открываться по ссылкам в меню + сделать мелкие коррекции в шаблоне, например где то показывать автора и публикацию (раздел блога на сайте) а где то нет.

WordPress
11 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

JarosKL
37 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$35
3 дня
Всё отлично!
Отличный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

JarosKL
37 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад