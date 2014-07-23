Сделать сайт на Shop-Script 5 (натянуть верстку)

На выходе - полностью готовый сайт с настроенными модулями на основании того, что есть.

Страницы, которых нет в верстке, сделать самостоятельно на основании того, что есть.

Корзина, оформление заказа - не нужно. Все через формы обратной связи, максимально удобно и функционально.

Плагин для управления формами ОС куплю, если потребуется. В админке должны сохраняться данные по всем запросам через формы ОС.

Наполнение не делать, только несколько страниц и товаров для тестирования и демонстрации.

Работа через сделку либо делаете у себя - показываете - плачу - отдаете.

Предпочтение тем, кто готов начать сегодня же и сделать максимально оперативно.

Срок? Цена?