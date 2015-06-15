Wordpress: внести правки в шаблон/сайт

Доброго дня.

Нужен комплекс простых правок - где-то по верстке, где-то по контенту, где-то по оформлению.

Сайт new.vladislavbychenkov.ru, правки в аттаче.

Нужен быстрый темп - закончить желательно сегодня (в идеале), в крайнем случае завтра. Там уже все есть, нужно просто пробежаться по этим правкам и все причесать.

Спасибо.