Необходимо найти бэкдоры и шеллы удалить и написать в каких документах они были.
Wordpress: внести правки в шаблон/сайт
Доброго дня.
Нужен комплекс простых правок - где-то по верстке, где-то по контенту, где-то по оформлению.
Сайт new.vladislavbychenkov.ru, правки в аттаче.
Нужен быстрый темп - закончить желательно сегодня (в идеале), в крайнем случае завтра. Там уже все есть, нужно просто пробежаться по этим правкам и все причесать.
Спасибо.
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