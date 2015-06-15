Wordpress: внести правки в шаблон/сайт

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Завершен2 заявки161 просмотр

Доброго дня.

Нужен комплекс простых правок - где-то по верстке, где-то по контенту, где-то по оформлению.

Сайт new.vladislavbychenkov.ru, правки в аттаче.

Нужен быстрый темп - закончить желательно сегодня (в идеале), в крайнем случае завтра. Там уже все есть, нужно просто пробежаться по этим правкам и все причесать.

Спасибо.

WordPress
11 лет назад
gtauter
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

eprem99
Ефрем 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Все отлично
все отлычно, рекомендую.

Заявки фрилансеров

eprem99
Ефрем 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад