Нужен спец. по Joomla - знания средние

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок178 просмотров

Требуется специалист со средними знаниями по joomla

Работа загружу на постоянку

В основном не сложные задачи

Оплата почасовая ( возможно введение спец.софта для контроля, если будете работать полный рабочий день)

Час работы в среднем 90 рублей

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Joomla
11 лет назад
botom
Антон 
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов

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