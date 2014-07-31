Верстка и натяжка на WordPress (срочный)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок271 просмотр

Здравствуйте!

ВНИМАНИЕ, ищу исполнителя, который уже завтра перенесет рабочую главную страницу на основной сайт. Отнеситесь ответственно и спланируйте свое собственное время, потому что ближайшие 3 дня вам придется полностью посвятить этому проекту.

Также прошу писать тех, кто доведет проект до конца, а не бросит на пол пути и не затянет срок, т.к. времени ждать больше нет. Уже 3 исполнителя подвели со сроками, потратили по неделе моего времени и ничего не показали. Я не могу столько ждать, сроки запуска нового дизайна уже смещены на месяц и я несу убытки. Отнеситесь серьезно.

Итак,

Имеется отрисованный дизайн в PSD. Нужно заверстать его в готовый шаблон для WordPress. ТЗ в прикреплении.

Примеры страниц (внутренних страниц будет много, около 10) - https://dl.dropboxusercontent.com/u/70216155/Sryb.zip

Жду цены, ориентировочные сроки и примеры работ. Цену указывайте за главную и за внутреннюю отдельно.

WordPress
11 лет назад
starche91
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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