Landing Page

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок211 просмотров

Есть купленная Landing Page для сайта по Форекс стратегии.

http://themeforest.net/item/flatone-sales-and-marketing-landing-page/full_screen_preview/6219696

Нужно на базе Bootstrap или как вам удобно повесить на хостинг настроить и объяснить как редактировать данный Landing Page

Bootstrap
11 лет назад
greenserviskiev
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
11 лет назад
$15
1 день
Супер!! самое главное что быстро и вдвойне приятно, что есть рядом такие толковые программисты.
Отличный заказчик! Рекомендую! Оплата моментально! Всем доволен!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
11 лет назад