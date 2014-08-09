Требуется создать несколько БП в ЦРМ Битрикс24. Подробности голосом в скайпе
Добавить выпадающее меню. Сайт на Битрикс.
Задание на 20-30 минут - прикрепить выпадающее меню к соц.иконкам. Сайт на Битрикс. Доступов FTP нет, работу необходимо произвести через файловый менеджер Битрикс. Там в 2-х файлах верстка всей страницы. Доступы дам исполнителю. Бюджет обсуждаемый.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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