Добавить выпадающее меню. Сайт на Битрикс.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки176 просмотров

Задание на 20-30 минут - прикрепить выпадающее меню к соц.иконкам. Сайт на Битрикс. Доступов FTP нет, работу необходимо произвести через файловый менеджер Битрикс. Там в 2-х файлах верстка всей страницы. Доступы дам исполнителю. Бюджет обсуждаемый.

11 лет назад
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

serega170584
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$40
1 день
Работа была выполнена точно в указанный срок. Претензий / нареканий по качеству работы не было. Сергей является профессионалом своего дела. Продолжим сотрудничество по другим проектам.
Четко поставлена задача. Практически не пришлось ничего додумывать.

Заявки фрилансеров

serega170584
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад