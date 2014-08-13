Magento: Отзывы на страницах категорий

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки232 просмотра

Суть задачи:

Добавить возможность оставлять отзывы на страницах категорий (отзывы обрамить микроформатами hreview). Поля:

Имя, Почта, Текст комментария, Капча, Оценка от 1 до 5 звезд (по умолчанию 5).

Желательно чтобы в исходном коде они находились как можно выше (сразу после описания категории).

Ищу программиста для длительного сотрудничества. Требования:

1) Хорошие знания движка Magento и опыт работы.

2) Опыт работы с SVN, git. Грамотные коммиты связанные с задачами в Redmine.

3) Знания администрирования (обновление с git, настройки MySql)

В заявке указывайте ваш скайп и опыт работы с Magento.

GitMagentoMySQL
11 лет назад
Gavich
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dathnet
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Исключительно позитивные впечатления от сотрудничества. Дмитрий все время на связи и сделал задание так чтобы было красиво и все работало. Видно, что человеку нравится то что он делает.
От работы с заказчиком только положительное впечатление, все четко и правильно. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество.

Заявки фрилансеров

dathnet
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад