Нужны исправления в работе каталога, сайт www.y4etka.com/apps/ 1) чтобы цены отображались корректно, в зависимости от выбранной валюты. На примере игра из каталога "Max Payne Mobile", сейчас цена отображается как 2 руб. ...
Дополнение Рентабельность магазина OCstore
Нужно сделать или расширить стандартный модуль стаитистики.
Что бы он показывал:
Рентабельность магазина .
Тоисть сравнивал доходы по столбцам закупочная цена, цена продажи, налог и все что получится не тяжело реализовать.
Рентабельность, статистика за сутки, недели, месяца, годы.
Желательно что бы можно было смотреть также по городам.
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