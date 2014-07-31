Дополнение Рентабельность магазина OCstore

Нужно сделать или расширить стандартный модуль стаитистики.

Что бы он показывал:

Рентабельность магазина .

Тоисть сравнивал доходы по столбцам закупочная цена, цена продажи, налог и все что получится не тяжело реализовать.

Рентабельность, статистика за сутки, недели, месяца, годы.

Желательно что бы можно было смотреть также по городам.