Дополнение Рентабельность магазина OCstore

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки162 просмотра

Нужно сделать или расширить стандартный модуль стаитистики.

Что бы он показывал:

Рентабельность магазина .

Тоисть сравнивал доходы по столбцам закупочная цена, цена продажи, налог и все что получится не тяжело реализовать.

Рентабельность, статистика за сутки, недели, месяца, годы.

Желательно что бы можно было смотреть также по городам.

ocStore
11 лет назад
Lexington
38 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

keener84
Олег 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Человек свое дело знает, сделал все быстро и очень качественно. Очень адекватный, умный и комуникабельный. Профессионал своего дела. Обьязательно еще обращусь и не раз, и всем рекомендую.
Отличный заказчик. Знает чего хочет, и главное понимает как это делается. Четко поставленное ТЗ, вежливое и культурное общение, моментальная оплата. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

keener84
Олег 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад