Быстрые доработки по вордпрессу

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Закрыт6 заявок149 просмотров

Сайт new.vladislavbychenkov.ru

1. Сделать надпись "читать полностью" для главной статьи в блоге

2. Оформить статью блога так же, как и раздел: сверху полная версия статьи, внизу блок "поделиться", выводятся две рандомные статьи-превьюшки.

3. Видео с вимео. Не работает на мобильных устройствах, да и вообще плохо работает. Поставить какой-нибудь универсальный хороший плеер.

4. Менюшку подятянуть чуть выше (верхний отступ для первого пункта).

Нужно сейчас. Спасибо.

WordPress
11 лет назад
gtauter
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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