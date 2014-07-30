Быстрые доработки по вордпрессу

Сайт new.vladislavbychenkov.ru

1. Сделать надпись "читать полностью" для главной статьи в блоге

2. Оформить статью блога так же, как и раздел: сверху полная версия статьи, внизу блок "поделиться", выводятся две рандомные статьи-превьюшки.

3. Видео с вимео. Не работает на мобильных устройствах, да и вообще плохо работает. Поставить какой-нибудь универсальный хороший плеер.

4. Менюшку подятянуть чуть выше (верхний отступ для первого пункта).

Нужно сейчас. Спасибо.