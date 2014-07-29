CMS Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок190 просмотров

Необходимо привести имеющийся сайт на Joomla в порядок. Подкорректировать шаблон, подобрать стиль текста, добавить ленту новостей, структурировать информацию и т.д. Адрес сайта скину откликнувшимся.

Joomla
11 лет назад
wa1d
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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