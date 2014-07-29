Добрый день, есть сайт на ДЛЕ 9.4 - "theg oodl ife.ru" (без пробелов). Его надо обновить до последней версии ДЛЕ, лицензионной. На этом сайте есть ряд доработок. Например, понятие «Новость дня». ...
CMS Joomla
Необходимо привести имеющийся сайт на Joomla в порядок. Подкорректировать шаблон, подобрать стиль текста, добавить ленту новостей, структурировать информацию и т.д. Адрес сайта скину откликнувшимся.
Заявки фрилансеров
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