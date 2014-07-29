Обновить ДЛЕ, сохранив самописные модули

Добрый день, есть сайт на ДЛЕ 9.4 - "theg oodl ife.ru" (без пробелов). Его надо обновить до последней версии ДЛЕ, лицензионной.

На этом сайте есть ряд доработок. Например, понятие «Новость дня». Когда добавляешь статью, в админке есть установленная вручную возможность выбора этой функции. При выборе этой функции, данная новость появляется в центре главной страницы с крупной фоткой.

Кроме того, там еще допилена галерея фоток, есть возможность указать отображения фотографий в новости и их прокручивания, в результате чего при каждом клике на следующую фотку перезагружается странице. Этого тоже в ДЛЕ, кажется, не было предусмотрено изначально.

Нужно обновить CMS, сохранив эти функции, либо использовать возможности ДЛЕ для аналогичного результата. Ну и, соответственно, различные коды информеров и партнерок тоже надо сохранить.

Пишите цены, сроки.