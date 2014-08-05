Всем привет. Редакция "1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес". Дополнительные задачи. 1. Создание групп клиентов с разными ценами. Т.е. каждый товар должен иметь для каждой группы свою цену. Правило применяемое не к группе товара ...
Натянуть, настроить и протестировать на OpenCart
Есть купленный шаблон, один из (пока не оформили):
1. http://themeforest.net/item/pav-wine-store-responsive-opencart-theme/7497177?WT.ac=category_item&WT.z_author=pavothemes
2. http://themeforest.net/item/lexus-happycook-responsive-opencart-theme/6319229
3. http://themeforest.net/item/pav-wines-responsive-theme/4875523?WT.ac=category_item&WT.z_author=pavothemes
Нужна полная интеграция полная в оупен карт. И, что очень важно, чтобы сайт отображался на всех платформах, как и представлено в шаблоне.
В дальнеешем его нужно будет перевести - это отдельный проект.
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