Натянуть, настроить и протестировать на OpenCart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок195 просмотров

Есть купленный шаблон, один из (пока не оформили):

1. http://themeforest.net/item/pav-wine-store-responsive-opencart-theme/7497177?WT.ac=category_item&WT.z_author=pavothemes

2. http://themeforest.net/item/lexus-happycook-responsive-opencart-theme/6319229

3. http://themeforest.net/item/pav-wines-responsive-theme/4875523?WT.ac=category_item&WT.z_author=pavothemes

Нужна полная интеграция полная в оупен карт. И, что очень важно, чтобы сайт отображался на всех платформах, как и представлено в шаблоне.

В дальнеешем его нужно будет перевести - это отдельный проект.

Opencart
11 лет назад
Woltik
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rastrell
32 года
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
11 лет назад
$100
2 дня
Как всегда все на уровне!
Как всегда доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

rastrell
32 года
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
11 лет назад
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Системы управления (CMS)