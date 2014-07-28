Интернет магазин на битриксе с интеграцией 1с

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок128 просмотров

нужно натянуть шаблон на 1с битрик с настройкой всех фильтров, и обеспечить интеграцию с 1с

11 лет назад
web-stails
Олег 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров