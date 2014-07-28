Нужно реализовать на моем сайте (cmы webasyst) вот такую страничку http://postel-deluxe.ru/lightspeed.php/oplata-dostavka.html Знаю что можно реализовать с помощью html. Желательно без программинга. Текст и иконки предоставлю.
Заверстать макет на Wordpress + дописать скрипт
Необходимо заверстать несложный макет на вордперсс. Также необходимо написать скрипт-калькулятор наподобие http://polygranit.ru/calc.html
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