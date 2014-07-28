Заверстать макет на Wordpress + дописать скрипт

Есть сайт на Joomla. В настоящий момент многоязычность в нем настроена при помощи JoomFish. С ним все хорошо, но столкнулись с проблемой, что при переводе контента JbZoo, почему-то пропадает или некорректно, криво выводится меню. Выяснить ...