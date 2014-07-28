Заверстать макет на Wordpress + дописать скрипт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок143 просмотра

Необходимо заверстать несложный макет на вордперсс. Также необходимо написать скрипт-калькулятор наподобие http://polygranit.ru/calc.html

WordPress
11 лет назад
mihas_
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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