Joomla 1.0, вставить рекламу.

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки165 просмотров

Есть сайт на Joomla 1.0

Нужно поправить вывод рекламных блоков на сайте.

Например: http://burbot.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3334&Itemid=64

http://take.ms/4m2Xr и http://take.ms/bNnCH

Joomla
11 лет назад
yad0ff
Максим 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров