Конвертировать Wikipad из Windows-1251 в UTF-8

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок132 просмотра

Необходимо конвертировать 60-ти страничный сайт на Wikipad (http://www.cherry-software.spb.ru/) из Windows-1251 в UTF-8. Необходимо сохранить работоспособность сайта и объяснить как сделано.

Срок выполнения не критичен, возможна предоплата.

11 лет назад
prince5
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

DroneZzZko
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$8
1 день
Программист высшего уровня! Решил оперативно весьма сложную задачу, дал подробные и четкие разъяснения, и ценные рекомендации по CMS.Однозначно рекомендую!
Отличный заказчик! Задача интересная. Во времени не ограничил! Оплата произведена без задержек!

Заявки фрилансеров

DroneZzZko
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад