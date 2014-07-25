Необходима небольшая помощь по Joomla!

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок173 просмотра

На сайте нужно изменить адрес получателя заявок - как из формы обратной связи, так и с фронтэнда.

Пишите у кого есть сейчас время.

Joomla
11 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров