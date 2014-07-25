Настроить сайт на InstantCMS 1.10.4

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки133 просмотра

Задача сводится только к настройке сайта через административную часть, а именно:

1. Настройка готового шаблона

2. Создание требуемых разделов и категорий на сайте, вывод

3. Создание требуемых разделов и подразделов на форуме

Все инструкции, ссылки на названия разделов и т.п. дам. Система уже установлена, регистрируетесь, даю права админа и вперед.

От Вас бюджет за работу, готов оплатить задаток после выбора исполнителя или внести всю сумму сразу.

Товарищам, которые хотят по быстрому получить денег - просьба идти лесом, работу нужно сделать хорошо. Срок до завтра. У нас просто нет времени этим заниматься.

11 лет назад
xq4
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

inua
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
пообещал выполнить работу про проекту #617238 и просто, похоже на то, забил. ровным счетом было не сделано ничего. только время потрачено в пустую.

Заявки фрилансеров

inua
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад