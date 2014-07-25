Настроить сайт на InstantCMS 1.10.4

Задача сводится только к настройке сайта через административную часть, а именно:

1. Настройка готового шаблона

2. Создание требуемых разделов и категорий на сайте, вывод

3. Создание требуемых разделов и подразделов на форуме

Все инструкции, ссылки на названия разделов и т.п. дам. Система уже установлена, регистрируетесь, даю права админа и вперед.

От Вас бюджет за работу, готов оплатить задаток после выбора исполнителя или внести всю сумму сразу.

Товарищам, которые хотят по быстрому получить денег - просьба идти лесом, работу нужно сделать хорошо. Срок до завтра. У нас просто нет времени этим заниматься.