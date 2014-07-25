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Дмитрий
inua
inua
36 лет
Украина
/
Донецк
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Александр
xq4
36 лет
Россия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
$25
2 балла
9 лет назад
Настроить сайт на InstantCMS 1.10.4
пообещал выполнить работу про проекту #617238 и просто, похоже на то, забил. ровным счетом было не сделано ничего. только время потрачено в пустую.
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Отзывы заказчиков
1
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