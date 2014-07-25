inua

Дмитрий inua

 
36 летУкраина/Донецк
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
xq4
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
2 балла
9 лет назад
Настроить сайт на InstantCMS 1.10.4
пообещал выполнить работу про проекту #617238 и просто, похоже на то, забил. ровным счетом было не сделано ничего. только время потрачено в пустую.