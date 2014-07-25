Требуется программист Joomla – почасовая

Требуется программист Joomla на постоянной основе.

Оплата 90 рублей в час

Требования:

1. Быть адекватным

2. Не пропадать ( особенно когда сайт лежит из за вас же)

3. Повторюсь – адекватность! Я за неделю встретился просто с волной какой то шизы со стороны программистов.

4. Держать своё слово ( не быть тряпкой школоло). Сказал = сделал.

5. Достаточно средних знаний: редактирование шаблонов сайта, небольшие работы по верстке,повернуть блок, подвинуть заголовок, отредактировать robots, создать карту сайта.

Работа есть на полный день,но можно и частично. Когда есть свободное время – стучите в аську (скайп) берёте задание ( обычно оно из 10-15 пунктов) и выполняете его. Если задание выполнено не до конца ( а вы ушли в офф без объяснения причин- молча) Задание через 3 часа передаётся другому исполнителю. Деньги за уже выполненную работу вы в данном случае не получите.

Откликаясь на данный проект вы автоматически соглашаетесь на все вышеописанные условия и цену