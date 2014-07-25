Собственно ТЗ для моего сервиса. 1. Нам поступает заказ, мы его принимаем. 2. Через API он направляется на биржу http://smofast.com/ 3. Там выполняется заказ. Подробнее, всю суть, задумку и ...
Требуется программист Joomla – почасовая
Требуется программист Joomla на постоянной основе.
Оплата 90 рублей в час
Требования:
1. Быть адекватным
2. Не пропадать ( особенно когда сайт лежит из за вас же)
3. Повторюсь – адекватность! Я за неделю встретился просто с волной какой то шизы со стороны программистов.
4. Держать своё слово ( не быть тряпкой школоло). Сказал = сделал.
5. Достаточно средних знаний: редактирование шаблонов сайта, небольшие работы по верстке,повернуть блок, подвинуть заголовок, отредактировать robots, создать карту сайта.
Работа есть на полный день,но можно и частично. Когда есть свободное время – стучите в аську (скайп) берёте задание ( обычно оно из 10-15 пунктов) и выполняете его. Если задание выполнено не до конца ( а вы ушли в офф без объяснения причин- молча) Задание через 3 часа передаётся другому исполнителю. Деньги за уже выполненную работу вы в данном случае не получите.
Откликаясь на данный проект вы автоматически соглашаетесь на все вышеописанные условия и цену
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $10
Нужно срочно перенести корректно сайт с одного хостинга на другой. Система управления MOD-X Revo.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно настроить плагин для сайта на Wordpress. Цель: прописывать самому метатеги для страниц. Пробовал All in One SEO Pack - не сработал.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
1. Натянуть темы http://themeforest.net/item/aura-responsive-multipurpose-theme/8065072?WT.ac=category_thumb&WT.z_author=aquiathemes. 2. Реализовать мультиязычность (англ, укр, рус). 3. Поставить плагин для корзины. Тема приобретена, если чо.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется функциональный аналог http://evrostroy.biz/, но КРОМЕ КАЛЬКУЛЯТОРОВ. За исключением, что фильтры в категориях будут такие http://eleosstroy.ru/suhaya-smes-m-150, а не как у евростроя http://evrostroy.biz/catalog.html?cid=1829 Сейчас проект на стадии сметы. Интересует цена для сайта, ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Имеется шаблон главной страницы сайта в psd, стандартный трёхколоночный, необходим сделать из неё шаблон под dle.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть сайт на Drupal Установлен модуль page_title Для таксономии прописываем шаблон автогенерации [term-title] - купить в магазине Все работает, генерируется. Но, если при редактировании конкретного словаря таксономии, прописать ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $200
Приветствую. Необходимо перевести данный (http://www.locochee.com) сайт на Drupal с сохранением дизайна. Сорцов нет, другими словами его нужно предварительно выкачать. Просьба откликаться людей, готовых выполнить эту задачу за выходные. Спасибо.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго дня. Сайт new.vladislavbychenkov.ru , пример страницы с пагинацией - http://new.vladislavbychenkov.ru/category/video/#.U9HZrPl_tuA - там "показать все ролики". Нужно починить, сделать, чтобы работала правильно. В идеале - сделать красивую ajax-подгрузку по ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад