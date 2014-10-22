Вёрстка шаблона под DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок146 просмотров

Имеется шаблон главной страницы сайта в psd, стандартный трёхколоночный, необходим сделать из неё шаблон под dle.

DLE
11 лет назад
dark67
Виктор 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

1mmortal
29 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
11 лет назад
$50
7 дней
Работа была выполнена качественно и в срок+исполнитель помог с установкой cms на мой хостинг! Рекомендую!
Сотрудничеством доволен! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

1mmortal
29 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
11 лет назад

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