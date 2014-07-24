Прикрутить доску обьявлений с регистрацией на wp

Добрый день.

Есть ресурс http://motosale.kiev.ua

Необходимо к нему прикрутить модуль / плагин доски обьявлений с изображениями и возможностью оплаты за обьявления по типу сладно.

Сами обьявления будут типа как на этом ресурсе http://www.motosale.com.ua/honda/NX_650_Dominator_332578.html

Соответственно фильтр для поиска также нужен.

Выслушаю предложения