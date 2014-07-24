Мелкие работы на джумле

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Закрыт12 заявок161 просмотр

1. Добавить новые акции.

- две акции разместить на слайдере главной страницы (изображения исполнителю)

- добавить их в раздел новости.

2. Убрать такие неактуальные акции:

- Happy Sushi Monday в ресторане «San Tori»

- Воскресная утка -50%!

- Дегустационный сет по пятницам

Интересует: стоимость

всем спасибо - неактуально. сделал сам за 10 минут

суммы нереальные

Joomla
11 лет назад
k_chernish
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров