Интеграция верстки в битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок153 просмотра

Требуется интеграция готовой верстки в битрикс. На данный момент верстка в разработке, готова будет в субботу.

С чем придется иметь дело можно оценить в этом проекте: http://www.weblancer.net/projects/612369.html

От вас стоимость часа работы и, если сможете, укажите примерное количество часов для выполнения проекта.

Работаю только по безопасной сделке, предоплат нет.

HTML
11 лет назад
asu84
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

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