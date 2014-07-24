Интеграция верстки в битрикс

Требуется интеграция готовой верстки в битрикс. На данный момент верстка в разработке, готова будет в субботу.

С чем придется иметь дело можно оценить в этом проекте: http://www.weblancer.net/projects/612369.html

От вас стоимость часа работы и, если сможете, укажите примерное количество часов для выполнения проекта.

Работаю только по безопасной сделке, предоплат нет.