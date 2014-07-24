Нужен человек, который хорошо разбирается в блогах на вордпрессе. Сайт почти закончен и натянут на Вордпресс. Необходимо внести некоторые доработки по функционалу.
Интеграция верстки в битрикс
Требуется интеграция готовой верстки в битрикс. На данный момент верстка в разработке, готова будет в субботу.
С чем придется иметь дело можно оценить в этом проекте: http://www.weblancer.net/projects/612369.html
От вас стоимость часа работы и, если сможете, укажите примерное количество часов для выполнения проекта.
Работаю только по безопасной сделке, предоплат нет.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Для сайта www.t-delta.ru под управлением WordPress и фирменной темой (и с адаптивным дизайном) необходимо корректно выполнить верстку и чуть дополнить недостающим контентом. Превью услуг на главной очень гибкое, вполне возможно ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Отказывается работать плагин All in One SEO Pack на сайте. Не прописываются метатеги. Нужно найти причину и устранить ее (не знаю, может я и галку какую не поставил). Цель: сделать так, чтобы ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть правки с отображением в галереи на сайте. А также есть проблема в резервном копировании на хостинге. Сайт на Битриксе.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходимо дописать\переписать компонент личного кабинета для Joomla 3. Список необходимых функций предоставлю каждому кандидату лично. Задание объемное и сложное. Прошу учитывать свои силы.Завершен11 лет назад
Необходимо установить РНР код mainlinkads.com на MODx 1.02 На сайте выводятся коды других ссылочных бирж - но конфликт не с ними (проверено). После установки необходимо показать как сделано. Возможна предоплата.Завершен11 лет назад
Приветствую всех. Необходимо доработать сайт на Друпал (http://goo.gl/LGN0HT) + добавить на сайт интернет-магазин. Все тексты и фотографии предоставляет Заказчик. 1. Доработки по сайту (в приложении) - ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разместить баннер на сайте. Баннер должен появляться при входе на любую страницу сайта поверх самого сайта на полупрозрачном фоне. Есть пример реализации. Битрикс.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Планируется разработка и запуск сайта по отдыху на мальдивах, понравившиеся сайты: bookmaldives.com -- лучше bookmaldivesresorts.com Требуется помощь с выбором платформы для сайта и дальнейшая разработка. Помимо платформы указывайте, ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Необходимо внести некоторые исправления в работу компонентов. Сайт на Битрикс. Сообщу сразу, что FTP-доступов нет и изменения нужно будет вносить через файловый менеджер Битрикс. В прикрепленном файле все очень подробно описал.Завершен11 лет назад