Правки на сайте / Битрикс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки168 просмотров

Есть правки с отображением в галереи на сайте. А также есть проблема в резервном копировании на хостинге. Сайт на Битриксе.

11 лет назад
alexrusss
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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