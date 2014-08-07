Битрикс: правки по функционалу на сайт

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Завершен2 заявки168 просмотров

Добрый день.

Есть сайт teslam.tmweb.ru - нужны правки по функционалу. Полный список исполнителю.

Пример: сделать так, чтобы в выводе товаров для допродажи были только товары "в наличии".

Полный список исполнителю, нужно несколько свободных для работы дней и ответственность: очень важны сроки. По оплате договоримся :)

Спасибо.

11 лет назад
gtauter
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
11 лет назад
$300
5 дней
Отличный исполнитель, легко справился с нестандартной задачей, реализовать которую не могли уже несколько спецов. В общении адекватен, не пропадает. Лучшие рекомендации. Александр, спасибо!
Все нормально

Заявки фрилансеров

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
11 лет назад