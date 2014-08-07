Битрикс: правки по функционалу на сайт

Добрый день.

Есть сайт teslam.tmweb.ru - нужны правки по функционалу. Полный список исполнителю.

Пример: сделать так, чтобы в выводе товаров для допродажи были только товары "в наличии".

Полный список исполнителю, нужно несколько свободных для работы дней и ответственность: очень важны сроки. По оплате договоримся :)

Спасибо.