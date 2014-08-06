Здравствуйте! ВНИМАНИЕ, ищу исполнителя, который уже завтра сможет мне показать главную страницу, а к пятнице натянуть на работающий сайт (сайт уже функционирует, нужно установить новый шаблон) Также прошу писать тех, кто ...
Отредактировать форму регистрации (joomla)
Необходимо отредактировать форму регистрации фирмы: http://www.minimum-cost.ru/user-profile.html?view=registration
Внизу выбрать:
Выберите тип регистрируемого лица: фирма
Список правок смотри на скриншотах (вложения).
От Вас цена и сроки.
Выбранный исполнитель
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