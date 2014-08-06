Отредактировать форму регистрации (joomla)

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Завершен3 заявки179 просмотров

Необходимо отредактировать форму регистрации фирмы: http://www.minimum-cost.ru/user-profile.html?view=registration

Внизу выбрать:

Выберите тип регистрируемого лица: фирма

Список правок смотри на скриншотах (вложения).

От Вас цена и сроки.

Joomla
11 лет назад
Boont
47 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Apach47
Максим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Максим быстро и качественно выполнил работу! В результате я продолжил с ним сотрудничать и дальнейшим сотрудничеством так же остался доволен! Продолжаем сотрудничать и дальше!)
Алексей четко и конкретно ставит задачи, с пониманием относится к возникшем сложностям, возникающим в процессе выполнения работы. Оплату перевел сразу после проверки выполнения проекта. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество с ним.

Заявки фрилансеров

Apach47
Максим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад