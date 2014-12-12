Программист 1С-Битрикс

$900
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки196 просмотров

Для постоянного сотрудничества нужен программист 1С-Битрикс.

С нас постоянный поток заказов на разработку интернет-магазинов. Также в отсутствии заказов есть внутренние заказы нашей студии.

С вас опыт и профессионализм.

Зарплата обсуждается с каждым кандидатом отдельно и зависит от вашего уровня.

Пишите, присылайте портфолио.

10 лет назад
mCalf
Борис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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