Для постоянного сотрудничества нужен программист 1С-Битрикс.

С нас постоянный поток заказов на разработку интернет-магазинов. Также в отсутствии заказов есть внутренние заказы нашей студии.

С вас опыт и профессионализм.

Зарплата обсуждается с каждым кандидатом отдельно и зависит от вашего уровня.

Пишите, присылайте портфолио.