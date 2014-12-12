Уважаемые господа, мне требуется на сайте ap-partner.ru обновить Joomla до последней версии, с сохранением всего контента. + добавить стандартный модуль "Фотогалерея" в раздел "Портфолио работ". Прошу озвучить стоимость ...
Программист 1С-Битрикс
Для постоянного сотрудничества нужен программист 1С-Битрикс.
С нас постоянный поток заказов на разработку интернет-магазинов. Также в отсутствии заказов есть внутренние заказы нашей студии.
С вас опыт и профессионализм.
Зарплата обсуждается с каждым кандидатом отдельно и зависит от вашего уровня.
Пишите, присылайте портфолио.
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