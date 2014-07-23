Обновление Joomla 1.5 до 3.x

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки156 просмотров

Уважаемые господа,

мне требуется на сайте ap-partner.ru обновить Joomla до последней версии, с сохранением всего контента. + добавить стандартный модуль "Фотогалерея" в раздел "Портфолио работ".

Прошу озвучить стоимость и сроки.

С уважением,

Александр

Joomla
11 лет назад
kariagin
47 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров