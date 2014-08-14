Для постоянного сотрудничества нужен программист 1С-Битрикс. С нас постоянный поток заказов на разработку интернет-магазинов. Также в отсутствии заказов есть внутренние заказы нашей студии. С вас опыт и профессионализм. ...
3 исправления. Сайт на Битрикс
Необходимо внести некоторые исправления в работу компонентов. Сайт на Битрикс. Сообщу сразу, что FTP-доступов нет и изменения нужно будет вносить через файловый менеджер Битрикс.
В прикрепленном файле все очень подробно описал.
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