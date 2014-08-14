3 исправления. Сайт на Битрикс

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки155 просмотров

Необходимо внести некоторые исправления в работу компонентов. Сайт на Битрикс. Сообщу сразу, что FTP-доступов нет и изменения нужно будет вносить через файловый менеджер Битрикс.

В прикрепленном файле все очень подробно описал.

11 лет назад
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Stepurich
Андрей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
11 лет назад
$50
2 дня
Работа выполнена, никаких замечаний.
Все хорошо. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Stepurich
Андрей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
11 лет назад